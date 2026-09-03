Taranto 2026, cerimonia di chiusura con l’Italia dei record

ROMA – Cala il sipario sull’edizione numero venti dei Giochi del Mediterraneo. La cerimonia di chiusura dello Stadio Erasmo Iacovone segna la fine di Taranto 2026, evento da record per l’Italia Team. Gli azzurri, in testa al medagliere per la sesta volta consecutiva da Almeria 2005, chiudono il loro straordinario cammino in Puglia con 224 medaglie (74 ori, 78 argenti e 72 bronzi). Dopo aver superato l’ormai precedente primato assoluto del numero complessivo di podi (Bari 1997 con 193) e aver tagliato la storica quota dei 200 metalli, Taranto 2026 si afferma come la seconda migliore edizione italiana di sempre per quanto riguarda il numero di ori (74) alle spalle della stessa Bari 1997 con 76 (sorpassate negli ultimi giorni di gare Atene 1991 con 67, Latakia 1987 con 69 e Mersin 2013 con 70). I numeri premiano decisamente una squadra inarrestabile.

Presenti alla cerimonia di chiusura il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Segretario Generale del CONI Carlo Mornati, i vertici del Comitato Organizzatore di Taranto 2026 e del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo e altri rappresentanti delle istituzioni politiche e sportive per una serata all’insegna della musica, della tradizione, dei colori e delle luci che caratterizzano la Puglia. La Grecia ha come sempre aperto la sfilata delle delegazioni al ritmo delle note e degli applausi di un pubblico festante, che non si è risparmiato quando a comparire sul prato dello Iacovone sono stati i portabandiera Italia Team Angela Andreoli e Francesco Condemi. Mia Zottoli, Miss Mondo Italia 2026, ha consegnato il tricolore alla Guardia d’Onore della Marina Militare che ha eseguito l’alzabandiera durante l’Inno di Mameli. Poi Adhurim Alijaj, giocatore di pallacanestro del Kosovo, ha portato la bandiera del suo Paese che ospiterà la prossima edizione dei Giochi del Mediterraneo. A questo punto ha avuto luogo la cerimonia della consegna della bandiera, il passaggio del testimone dall’Italia, rappresentata dal Sindaco di Taranto Piero Bitetti, al Kosovo, rappresentato dal Sindaco di PriÜtina Përparim Rama, sotto gli occhi di Mehrez Boussayene, primo vicepresidentre in funzione di presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Quest’ultimo ha dato il suo contributo al microfono come Massimo Ferrarese, presidente di Taranto 2026. La musica è ripartita e il popolo pugliese ha vissuto con emozione e coinvolgimento la celebrazione che meritava.