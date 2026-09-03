Dramma sull’A1, rapisce la ex per poi gettarla da un cavalcavia e suicidarsi

ROMA – Dramma sull’A1, nel comune di Barberino di Mugello dove oggi, i corpi di un uomo e di una donna sono stati ritrovati senza vita sotto ad un cavalcavia. Si tratta di Federico Vella e dell’ex compagna Lorena Iscera, entrambi fiorentini. Stando alle prime ricostruzioni, Vella intorno alle 13, avrebbe teso un agguato alla donna, aggredendola nel garage di casa sua. È qui che la picchia e la lega, per poi chiuderla nel portabagagli della sua auto, e fuggire. Nonostante i terribili momenti, la donna sarebbe riuscita a contattare il 112 e ad inviare un messaggio ad un amico, utilizzando il cellulare che il suo ex aveva lasciato in uno zaino, proprio nel vano posteriore.

Stando a quanto riporta il quotidiano La Nazione, la comunicazione tra la vittima e la centrale operativa della polizia sarebbe durata diversi minuti. In questo arco di tempo, la donna avrebbe fornito elementi utili per tracciare la direzione di fuga e consentire la sua geolocalizzazione attraverso la cella telefonica . La centrale operativa ha inviato sul posto le pattuglie per intercettare il veicolo di Vella, un suv Audi Q3. Giunti nei pressi del viadotto Lora, gli agenti hanno individuato la vettura ferma a bordo strada sulla corsia d’emergenza. Resosi conto dell’avvicinamento dei poliziotti, l’uomo si sarebbe gettato nel vuoto, togliendosi la vita. Stando alle ricostruzioni, poco prima, avrebbe gettato la sua ex dal cavalcavia, facendola precipitare nel dirupo sottostante.

Secondo La Nazione, i due avevano convissuto per un periodo, ma intorno a Ferragosto la relazione era giunta al termine per decisione della donna. Poco prima dell’omicidio-suicidio, Vella ha postato sui social una storia con scritto “addio a tutti”. Le indagini sono coordinate dal pm Antonio Natale e dalla Squadra Mobile guidata da Domenico Balsamo per capire se il decesso della donna sia avvenuto prima della caduta dal viadotto.