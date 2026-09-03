Report, Claudia Di Pasquale co-conduttrice di con Daniele Piervincenzi

ROMA – Il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini ha indicato Claudia Di Pasquale per affiancare Daniele Piervincenzi alla conduzione del programma ‘Report’. La decisione è stata assunta a seguito della rinuncia di Giulia Presutti all’incarico di co-conduttrice. “Ho preso atto della scelta di Giulia Presutti, che comprendo umanamente. Una giovane e valida giornalista alla quale è andata la fiducia dell’azienda che rinnovo convintamente”. Dichiara Paolo Corsini. “Claudia Di Pasquale è una collega interna alla redazione del programma ‘Repor’t, di grande esperienza. Un grosso in bocca al lupo a lei e Daniele Piervincenzi e a tutta la squadra di Report per la sfida che ci attende”.

REPORT: SQUADRA AL LAVORO PER NUOVA STAGIONE, CI VEDIAMO L’8 NOVEMBRE

“La squadra di Report, guidata dai nuovi capo autori, Bernardo Iovene e Giulio Valesini, è già al lavoro per la nuova stagione, in onda dall’8 novembre su Rai3 Alla conduzione, oltre a Claudia Di Pasquale, storica inviata della trasmissione, arriva Daniele Piervincenzi”. Così sul profilo facebook di ‘Report’, programma di Raitre.