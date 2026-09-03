giovedì 3 Settembre 2026

VIDEO| Taranto 2026, la festa dei volontari: “Sia un Mediterraneo di pace”

Sono stati 3.500 al servizio dei giochi che dal 21 agosto si sono chiusi oggi

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 3-9-2026 ore 18:47Ultimo aggiornamento: 3-9-2026 ore 18:47

ROMA – Il Mediterraneo come ponte, lo sport come occasione di incontro e di pace. È questo lo spirito dei Giochi del Mediterraneo, che dal 21 agosto al 3 settembre hanno portato a Taranto 26 nazioni e oltre 4mila atleti.

Ad accoglierli anche 3.500 volontari. Giovani e meno giovani, pugliesi e non solo, impegnati nell’organizzazione dei Giochi. Tra loro Giuseppe Di Giorgio, 19 anni, studente: “Innanzitutto sono di Taranto, quindi appena ho saputo di questa notizia non ho fatto altro che accettarla”. All’agenzia Dire, Di Giorgio spiega: “È stato un modo per acquisire esperienza, un modo per conoscere. Una cosa fondamentale dello sport è che riunisce tutta la gente. Il tema fondamentale è proprio la pace”.

Un’esperienza che per molti significa anche sostenere la propria città. Francesca Alligri, 56 anni, è impiegata. “Noi abbiamo una città bellissima che ha avuto e ha trovato il modo di veramente pubblicizzarci in tutta Italia, in tutto il mondo”, sottolinea. “Volevo supportare la mia città, collaborando a questo evento”.

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