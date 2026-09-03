giovedì 3 Settembre 2026

Geppi Cucciari lascia la conduzione di ‘Un giorno da pecora’: “Non tornerò come avrei desiderato”

La conduttrice deve lasciare per ragioni editoriali: "Mi dispiace, mi mancherà tantissimo la radio"

Data pubblicazione: 3-9-2026 ore 17:53Ultimo aggiornamento: 3-9-2026 ore 18:50

ROMA – “A settembre dopo 11 anni non tornerò ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’ come avrei desiderato”. Con un lungo post pubblicato sui social, Geppi Cucciari annuncia l’addio al programma radiofonico ‘Un giorno da pecora’, dopo 11 anni di conduzione. Una decisione a cui è stata ‘costretta’, a quanto pare e che lei non avrebbe voluto: “Gli impegni di lavoro degli ultimi tre anni non mi hanno permesso di coprire tutta la stagione radiofonica, ma fino all’ultima edizione mi è sempre stato concesso di andare in diretta dalla sede rai di Milano per metà della stagione. Quest’anno nonostante la mia rinnovata disponibilità, questa soluzione, che mi consentiva di conciliare ‘Un giorno da pecora’ con ‘Splendida cornice’ e gli altri impegni, non è stata ritenuta praticabile per ragioni editoriali. È stato deciso di avere qualcuno disponibile tutto l’anno“.

Dopo aver spiegato le motivazioni della sua assenza, Cucciari dedica un pensiero a chi le è stato vicino in questa avventura lavorativa: “Mi dispiace, mi mancherà tantissimo la radio, mi mancherà il @simpaticolauro, che è stato sempre molto più di un collega e col quale negli anni abbiamo costruito un legame davvero speciale, mi mancherà @rachele.brancatisano che mi ha accolta fin dall’ inizio come una sorella e che è diventata mia comare perché ho avuto il privilegio di battezzare suo figlio, mi mancherà la redazione di questo programma, il sorriso di @the_crazy_joy , @francescafornario e il suo grande cuore, l’assoluto @ilmaestrobernardini, i sempre preziosi @la__noe e il suo fascino @marco1marra e la sua concretezza e @daniel.franchina1 e la sua mira editoriale, e @davidebrit, sempre al nostro fianco. Siamo cresciuti davvero tutti insieme, tra riunioni, discussioni, caffè e panini in piedi. Era bello condividere tutto questo mondo con voi. Per le giovani e talentuose @rorositive @itschiaracami: resterò vostro padre. Avete scandito i miei anni, le mie giornate, i miei pranzi. E grazie a tutti gli ospiti che abbiamo avuto in queste circa 2000 puntate, incontri a volte sorprendenti, altre sconcertanti, sempre illuminanti. E mi mancherà il rapporto unico con gli ascoltatori di questo programmma, un pubblico dedicato, attento, severo e dai grandi slanci. Ci ritroveremo, ne sono sicura”.

Leggi anche

VIDEO| Un robot umanoide in tv: Jeeves entra nel cast di Forum. Sarà l’assistente di Barbara Palombelli

di Redazione

Laura Pausini canta Raf nel suo nuovo singolo: “Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è”

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia