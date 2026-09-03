giovedì 3 Settembre 2026

Benedetta Rossi si commuove nel primo video da mamma: “Stiamo bene, siamo molto felici”

La food blogger, rientrata in Italia dalla Costa Rica dove insieme al marito ha adottato due sorelline, torna su Instagram e racconta i primi giorni a casa, le "tantissime prime volte" da genitori e l'incontro con il loro cane Cloud, il "fratello peloso"

Data pubblicazione: 3-9-2026 ore 17:19Ultimo aggiornamento: 3-9-2026 ore 18:03

ROMA – “Finalmente siamo tornati a casa, alla quotidianità. Stiamo bene, siamo molto felici“. Benedetta Rossi torna in video per la prima volta dopo l’adozione delle due sorelline in Costa Rica con il marito Marco Gentili e racconta così il rientro in Italia. Con gli occhi ancora lucidi e qualche lacrima di gioia per un percorso atteso e fatto di piccoli passi insieme a Natacha e Sharlyn, 10 e 9 anni.

Sono molto curiose– dice la food blogger in una serie di storie pubblicate su Instagram- vogliono conoscere i luoghi dove vivranno, le persone che stanno qui. Sono grandicelle, quindi consapevoli di tutto quello che sta avvenendo“. Nella pratica, “tante primissime volte per loro e per noi”.

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“Adesso stiamo cercando di aiutarle a processare tutte queste emozioni che stanno vivendo, anche noi”, dice sorridendo e definendolo “un lavoro di squadra”.

L’INCONTRO CON IL CANE CLOUD, “IL FRATELLO PELOSO”

Qualche ora prima, Benedetta aveva condiviso l’arrivo a casa pubblicando una foto: ancora una volta le mani di tutti i componenti della famiglia, ma questa volta – nello scatto – c’è anche il cane Cloud. L’incontro con l’animale di casa è andato “benissimo”: “Lui le ha annusate, loro hanno iniziato a fargli le coccole ed è scattato l’amore. Dopo 5 min, in italiano, lo chiamavano ‘il nostro fratello peloso’“.

Rossi ha, ancora un volta, concluso ringraziando i followers “per il rispetto che avete dimostrato nei nostri confronti in queste settimane. È stato come un abbraccio caldo che ci supportava nei momenti in cui c’era una criticità”.

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