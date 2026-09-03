ROMA – Un altro – possibile – caso di omicidio-suicidio si è consumato a Finale Ligure. Un uomo, Daniele Baruzzo di 60 anni, avrebbe sparato alla moglie, Paola Siri, e al figlio 14enne Mattia prima di uccidersi con la stessa pistola. I corpi sono stati ritrovati stamattina, ma – scrive il Corriere della Sera – il delitto sarebbe avvenuto nella notte.



Sempre secondo le informazioni raccolte dal Corsera “Baruzzo, che lavorava nell’azienda Bombardier di Vado, aveva un regolare porto d’armi e si esercitava al poligono, avrebbe ucciso la moglie mentre quest’ultima dormiva. In casa le forze dell’ordine avrebbero anche trovato un biglietto, sul cui contenuto è mantenuto il massimo riserbo, ma nel quale il 60enne spiegherebbe le ragioni del gesto”.