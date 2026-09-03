giovedì 3 Settembre 2026

VIDEO| Un robot umanoide in tv: Jeeves entra nel cast di Forum. Sarà l’assistente di Barbara Palombelli

"Dobbiamo avere paura? Sembra buonissimo", dice la conduttrice nel promo della nuova stagione

Data pubblicazione: 3-9-2026 ore 15:58Ultimo aggiornamento: 3-9-2026 ore 16:01

ROMA – Forum torna con una nuova stagione su Canale 5 dal 7 settembre e una novità. Si tratta di Jeeves, un robot umanoide chefarà da assistente a Barbara Palombelli. Ed è proprio la conduttrice a presentarlo nel promo del programma pubblicato sui social. “È gestito da ingegneri italiani giovanissimi”, spiega Palombelli. Il robot cammina e parla: “Ciao Barbara. Sono Jeeves, il tuo assistente, la mia intelligenza artificiale è al servizio di Forum”, esordisce l’umanoide che farà parte del cast. Non sarà una semplice presenza one shot quindi, si tratta di una prima volta per la televisione italiana.

Davvero dobbiamo avere paura di questi personaggi?”, si chiede la conduttrice spiegando come Jeeves funzioni con l’IA e abbia una personalità. “A vederlo così sembra buonissimo, vi aspetto”, conclude Palombelli.

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