giovedì 3 Settembre 2026

VIDEO | Mafia, Cracolici: “Emergenza carceri, rischiano di tornare hotel a 5 stelle per i boss”

"Lì continuano a comandare": il monito del presidente della commissione Antimafia della Regione Sicilia, nel giorno della commemorazione per la strage di via Carlini a Palermo

di Salvo CataldoData pubblicazione: 3-9-2026 ore 14:39Ultimo aggiornamento: 3-9-2026 ore 14:39

PALERMO – “Quella delle carceri è oggi una delle emergenze più significative: i mafiosi continuano a comandare dalle celle e a disporre di una organizzazione ramificata attraverso i telefonini. La lotta a Cosa nostra va condotta dentro e fuori le carceri”. Così il presidente della commissione Antimafia dell’Ars, Antonello Cracolici, a Palermo, a margine della cerimonia di commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuele Setti Carraro e dell’agente di scorta Domenico Russo, uccisi il 3 settembre del 1982.

Il presidente della commissione Antimafia dell'Ars, Antonello Cracolici denuncia la nuova emergenza legata alla mafia nei carceri

“Quell’evento segnò la consapevolezza che la lotta alla mafia va condotta su un terreno nazionale con leggi, strumenti e indagini di alta qualità”, ha aggiunto Cracolici.
“Oggi in alcuni penitenziari non ci si può fare la doccia con l’acqua calda, e questo è intollerabile, ma nel frattempo i telefonini viaggiano tranquilli – ha osservato Cracolici -. Sembra quasi che ci sia una sorta di armistizio. Il carcere – ha concluso il presidente dell’Antimafia regionale – non può essere un albergo a cinque stelle, come rischia di tornare ad esserlo”.

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