giovedì 3 Settembre 2026

VIDEO| Il presidente del Veneto Alberto Stefani a Venezia 83 con Emma, giovane con autismo: “L’inclusione deve essere concreta”

Ieri sera, il governatore ha attraversato il red carpet della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica insieme alla ragazza, nella speranza che un giorno "non faccia più notizia"

di Manuela BoggiaData pubblicazione: 3-9-2026 ore 14:14Ultimo aggiornamento: 3-9-2026 ore 14:14

ROMA – ”L’autismo non è un muro, ma un linguaggio da imparare”. Lo scrive sui suoi profili social il governatore del Veneto Alberto Stefani che, mercoledì sera, ha attraversato il red carpet della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia insieme a Emma Dal Ben, una ragazza con autismo di 20 anni.

“Una giovane veneta che ama la musica, il cinema e il nuoto. Emma è una ragazza con autismo. Ma soprattutto è Emma: con le sue passioni, i suoi sogni, la sua famiglia e il suo modo unico di vivere il mondo. Ho voluto condividere con lei questo momento- scrive ancora Stefani- perché credo che l’inclusione debba essere concreta. Non una parola da pronunciare nei convegni o nei documenti, ma qualcosa che si vive ogni giorno”.

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“Il red carpet è uno dei luoghi più conosciuti al mondo, dove i riflettori si accendono sulle persone e sulle loro storie. Oggi ho voluto che quei riflettori illuminassero anche Emma e, attraverso lei, tutte le persone con autismo che troppo spesso restano ai margini. Per arrivare presto al giorno in cui vedere una ragazza come Emma su un red carpet non faccia più notizia”, ha concluso il governatore.

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