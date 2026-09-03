Tg Cultura, l’edizione di giovedì 3 settembre 2026

Tg Cultura, l'edizione di giovedì 3 settembre

di Amelia Cartia

CINEMA, CON PREMIO ALLA CARRIERA A GEORGE CLOONEY AL VIA LA MOSTRA DI VENEZIA

Con l’arrivo al Lido di George Clooney, accompagnato dalla moglie Amal, è iniziata l’83a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nella giornata inaugurale a Clooney è stato assegnato il Leone d’Oro alla carriera. Il Festival, in programma fino al 12 settembre, quest’anno vede 21 lungometraggi presentati in prima mondiale assoluta. Ben cinque le opere italiane in concorso: Marco Bechis presenta ‘Ritorno a Buenos Aires’, Edoardo De Angelis firma ‘Il fuoco che ti porti dentro’, Nanni Moretti torna in gara con ‘Succederà questa notte’, Andrea Pallaoro propone ‘The Echo Chamber’ e infine Paolo Strippoli che partecipa con ‘L’estranea’. L’apertura ufficiale del Concorso è contrassegnata dalla prima mondiale di ‘Ink’, diretto da Danny Boyle, mentre la chiusura della manifestazione è riservata alla presentazione Fuori Concorso di ‘Dio ride’ di Giovanni Veronesi. Serata finale la cui conduzione è affidata sempre all’attrice e regista Greta Scarano insieme all’attore Nicolas Maupas.

SANREMO, I MANESKIN TORNANO INSIEME ALL’ARISTON COME OSPITI

Erano scesi dal palco dell’Ariston da vincitori, nel 2021, con la loro ‘Zitti e buoni’, canzone che li ha portati poi alla consacrazione all’Eurovision Song Contest. Ora i Maneskin sono pronti a tornare a Sanremo come ospiti, di nuovo insieme almeno per una notte, dopo aver intrapreso in vario modo esperienze da solisti. A confermare, in un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, le indiscrezioni che circolavano circa la partecipazione della rock band romana è stato proprio Stefano De Martino, che del Festival 2027 sarà direttore artistico e conduttore. Il festival 2027 partirà martedì 16 febbraio per concludersi con la finalissima di sabato 20.

A ‘SORRY SCUSA LO SIENTO’ DEI PTN PREMIO TORMENTONE DELL’ESTATE

È ‘Sorry scusa lo siento’ dei Pinguini Tattici Nucleari la canzone regina dei tormentoni dell’estate. Il brano ha vinto infatti il premio ‘Rtl 102.5 Power hits estate 2026’, riconoscimento consegnato insieme a Fimi, Pmi e Siae in una serata-evento all’Arena di Verona. “Grazie mille, siamo onorati ed è una bellissima vittoria che dedichiamo a tutti quelli che hanno lavorato a questo pezzo”, ha detto il frontman Riccardo Zanotti. Il gruppo è salito sul palco con gli altri colleghi in gara, tra i quali artisti come Marco Mengoni, Gianna Nannini, Sal Da Vinci, Noemi, Angelina Mango, Samuray Jay, Marco Masini, Gianni Morandi, Serena Brancale, Levante, Delia ed Elisa.

IN CINA UNA SERIE TV SENZA ATTORI ‘VERI’: LI HA CREATI L’IA

Una serie tv senza attori ‘umani’, ma con personaggi creati solo dall’intelligenza artificiale. Ha debuttato in Cina ‘Hou Xiyou Ji’ (‘Il viaggio in Occidente del futuro’), la prima produzione di questo tipo fatta interamente con l’Ia in onda su una televisione satellitare nazionale. Oltretutto con le caratteristiche tipiche appunto della serialità, perché si tratta di 30 episodi, ognuno della durata di 40 minuti. Una novità assoluta, perché finora, sempre in Cina, si erano visti solo pochi episodi di al massimo 2-3 minuti di una serie fantascientifica chiamata ‘The Sun That Fell’.