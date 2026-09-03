Laura Pausini canta Raf nel suo nuovo singolo: “Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è”

ROMA – Laura Pausini torna il 4 settembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali, con un nuovo singolo dal titolo “Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è”. Il brano, pubblicato originariamente da Raf (1991), e scritto a quattro mani dallo stesso Raffaele Riefoli con Beppe Dati, è stato reinterpretato da Laura in una versione arrangiata da Paolo Carta, che si prepara ad arricchire la tracklist dell’album “Io canto 2” (nella versione digitale), uscito lo scorso 6 febbraio per Warner Records / Warner Music Italy.

“È una delle primissime canzoni che ho preparato per questo disco – racconta Laura Pausini – e ho tenuto volutamente nascosta fino ad ora perché accompagnasse il mio tour italiano ed europeo”, in partenza l’1 ottobre da Mantova.

“Sono una grandissima fan di Raf e della sua musica– aggiunge Pausini- il primo concerto della mia vita è stato il suo, e non potrò mai dimenticarlo, come non dimentico il momento in cui lui ha duettato con me nel mio primo disco, è stato un sogno e ancora ne sono grata”.

IL VIDEOCLIP AMBIENTATO A TORONTO

L’uscita di “Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è” è accompagnata dal videoclip diretto da Gaetano Morbioli e ambientato a Toronto. “Nel videoclip indosso delle ali di piume bianche realizzate da una costumista canadese, che rappresentano una frase simbolo di questo brano – continua Laura l’artista-. Non mi sento un angelo ma credo negli angeli, e amo che l’arte visiva trovi uno spazio per esprimersi in video e raccontare il mondo della canzone, camminare con addosso delle ali per le strade e sui tetti di una città come Toronto mi ha regalato un grande slancio emotivo. Trovo che sia un brano attuale e necessario, c’è davvero troppo odio e troppa violenza in questo mondo, e questo crea una solitudine che forse si può lenire trovando appoggio cantando insieme le stesse note di una canzone, e sentendosi meno soli in questo vuoto”.

IL TOUR DI LAURA PAUSINI

Laura Pausini ora si prepara ai live di cui ha dato un’anteprima durante il ventunesimo raduno del Laura Pausini Official Fanclub, che lo scorso 30 agosto ha riunito al Pala de Andrè di Ravenna oltre 3mila fan iscritti da tutto il mondo per assistere allo Sneak Peek Fan Club Party: i presenti hanno potuto godere di una grande anticipazione a porte chiuse di quello che sarà lo show che debutterà a ottobre in Italia e in tutta Europa, compresa un’anteprima live a sorpresa del nuovo singolo.

L’artista ha eseguito per i suoi fan l’intera set list della leg europea del suo WORLD TOUR 2026/2027, undicesima tournée mondiale, che ha già venduto 450.000 biglietti nel mondo, con tantissime date sold out, e che dal primo ottobre 2026 la porterà nei palazzetti delle più grandi città, e proseguirà fino a fine 2027.

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR LEG

1 OTTOBRE 2026 – MANTOVA @ PALA UNICAL PRIMA DATA ZERO

2 OTTOBRE 2026 – MANTOVA @ PALA UNICAL SECONDA DATA ZERO

4 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

6 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

7 OTTOBRE 2026 – MILANO @ UNIPOL FORUM

11 OTTOBRE 2026 – STUTTGART (GERMANIA) @ SCHLEYER-HALLE

13 OTTOBRE 2026 – OBERHAUSEN (GERMANIA) @ RUDOLF WEBER-ARENA

15 OTTOBRE 2026 – ZURICH (SVIZZERA) @ HALLENSTADION

17 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA

18 OTTOBRE 2026 – TORINO @ INALPI ARENA

22 OTTOBRE 2026 – LISBOA (PORTOGALLO) @ MEO ARENA

25 OTTOBRE 2026 – BRUSSELS (BELGIO) @ FOREST NATIONAL

27 OTTOBRE 2026 – LUXEMBOURG @ ROCKHAL

30 OTTOBRE 2026 – NICE (FRANCIA) @ PALAIS NIKAIA

1 NOVEMBRE 2026 – GENEVE (SVIZZERA) @ ARENA

3 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

4 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

6 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

7 NOVEMBRE 2026 – FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

BRAZIL

27 FEBBRAIO 2027 – SAO PAULO (BRASILE) @ MERCADO LIVRE ARENA PACAEMBU

ITALIAN LEG (STADI)

2 GIUGNO 2027 – LIGNANO SABBIADORO @ STADIO GUIDO TEGHIL

12 GIUGNO 2027 – MESSINA @ STADIO FRANCO SCOGLIO

19 GIUGNO 2027 – BARI @ STADIO SAN NICOLA

26 GIUGNO 2027 – PESCARA @ STADIO ADRIATICO

3 LUGLIO 2027 – ROMA @ STADIO OLIMPICO

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR REPRISE LEG

28 OTTOBRE 2027 – LONDON @ THE ROYAL ALBERT HALL

9 NOVEMBRE 2027 – EBOLI @ PALA SELE

12 NOVEMBRE 2027 – LYON-DÉCINES (FRANCIA) @ LDLC ARENA

14 NOVEMBRE 2027 – PARIS (FRANCIA) @ ACCOR ARENA

21 NOVEMBRE 2027 – GOTEBORG (SVEZIA) @ SCANDINAVIUM

24 NOVEMBRE 2027 – AMSTERDAM (OLANDA) @ ZIGGO DOME

30 NOVEMBRE 2027 – ZAGABRIA (CROAZIA) @ ARENA ZAGREB

Foto da GenteMusic