Libri, ‘Spuntini di AI’ educa i bambini a governare l’Intelligenza artificiale

ROMA – Educare i più giovani all’intelligenza artificiale significa prepararli non soltanto a utilizzare una tecnologia, ma a comprenderla, interrogarla e governarla con consapevolezza. È questa la visione alla base di ‘Spuntini di AI – Guida all’Intelligenza Artificiale per bambini curiosi, genitori attenti e insegnanti coraggiosi‘, di Angelica Bianco e Fabrizio Degni.

Il progetto nasce dal confronto e dall’amicizia tra i due autori e dalla volontà di dare una risposta concreta a una delle questioni destinate a incidere maggiormente sulla scuola dei prossimi anni: formare una generazione capace non di dipendere dall’intelligenza artificiale, ma di governarla consapevolmente.

TECNOLOGIA E RESPONSABILITÀ: IL CONTRIBUTO DI FABRIZIO DEGNI

Fabrizio Degni, Chief of Artificial Intelligence in Webuild, esperto e ricercatore in AI Ethics, AI Governance e Data Governance, nonché presidente dell’Italy Chapter del Global Council for Responsible AI, porta nel volume la dimensione tecnologica e applicativa dell’Intelligenza Artificiale. Il percorso accompagna progressivamente i più giovani verso la comprensione della logica, degli algoritmi e del pensiero computazionale, privilegiando curiosità, sperimentazione e capacità di interrogare criticamente gli strumenti.

“Non basta insegnare ai ragazzi a usare nuovi strumenti: dobbiamo aiutarli a comprenderne possibilità, limiti e responsabilità”, sottolinea Degni.

ANGELICA BIANCO: L’AI DEVE AMPLIFICARE L’INTELLIGENZA UMANA, NON SOSTITUIRLA

Accanto alla dimensione tecnologica si colloca quella educativa ed etica sviluppata da Angelica Bianco, AI Ethicist, Direttore editoriale di Magi Edizioni e Ambassador Wbl-Work-Based Learning. Bianco è stata la prima donna italiana in Europa a conseguire il titolo nell’ambito del progetto europeo ‘Deal with Digital Work-Based Learning’, dedicato ai nuovi modelli di formazione capaci di integrare apprendimento, competenze digitali e mondo del lavoro. È inoltre coautrice de ‘L’Intelligenza Artificiale dalla A alla Z’, edito da Magi Edizioni, e presidente della prima Commissione Empowerment, Etica e Legalità dell’Intergruppo parlamentare AI, Empowerment e Mercati Emergenti, presieduto dall’onorevole Antonio Baldelli.

Ma alla base di ‘Spuntini di AI’ c’è anche un’esperienza personale: quella di madre e la conseguente riflessione su come preparare i propri figli a crescere in una società in cui l’intelligenza artificiale sarà presente nello studio, nel lavoro, nella comunicazione e nella quotidianità. “La sfida non è insegnare ai nostri figli a dipendere dall’AI, ma educarli a governarla. L’intelligenza artificiale deve amplificare l’intelligenza umana, mai sostituirne coscienza, creatività e libertà di pensiero”, afferma Bianco.

PERCHÉ INIZIARE DAI PIÙ PICCOLI

Il principio educativo alla base del volume è che la consapevolezza digitale debba essere costruita prima che l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale diventi un automatismo. Per questo ‘Spuntini di AI’ propone un linguaggio progressivo e accessibile, avvicinando bambini e ragazzi a machine learning, prompt engineering, pensiero computazionale e primi elementi di Python, senza mai separare la conoscenza tecnica dalla responsabilità con cui la tecnologia viene utilizzata. L’AI viene così affrontata non come materia esclusivamente informatica, ma come una nuova componente della cittadinanza digitale. Particolare attenzione è riservata all’etica e alla cybersicurezza, con contenuti dedicati a privacy, deepfake, vishing, smishing e cyberbullismo. Schede operative, esercizi, attività, un dizionario bilingue dell’Intelligenza Artificiale e contenuti multimediali accessibili tramite QR code completano il percorso, consentendo di proseguire l’esperienza educativa oltre le pagine del libro.

UN PROGETTO MULTIDISCIPLINARE: FINANZA, CYBERSICUREZZA, RISK MANAGEMENT E DIRITTI DIGITALI

A rafforzare il progetto è il contributo di professionisti provenienti da ambiti differenti, chiamati a offrire ai ragazzi, alle famiglie e alla scuola una lettura multidisciplinare delle trasformazioni determinate dall’Intelligenza Artificiale. La prefazione è firmata dal professor Ubaldo Livolsi, ceo di Livolsi & Partners S.p.A., docente di Corporate Finance e già amministratore delegato di Mediaset. La postfazione è di Federica Maria Rita Livelli, consulente in Risk Management & Business Continuity, divulgatrice e docente, membro del Direttivo Clusit, del Bci-Cyber Resilience Group e del Ferma Digital Committee. L’approfondimento dedicato alla cybersicurezza è firmato da Gian Fabio Palmerini, Senior Manager Information & Cyber Security in Webuild S.p.A., con una consolidata esperienza professionale maturata anche in Wind Tre, H3G e Accenture. Il contributo dedicato ai diritti nell’ecosistema digitale è affidato all’avvocato Veronica M. Pruinelli, cassazionista, autrice e ideatrice del metodo Stemmaec per l’educazione ai Diritti, Doveri e Libertà Fondamentali nell’era digitale sin dall’infanzia. Professionalità diverse che convergono intorno a una responsabilità comune: preparare bambini e ragazzi a vivere consapevolmente in una società nella quale tecnologia, dati e Intelligenza Artificiale avranno un ruolo crescente.

EDUCARE ALL’AI SIGNIFICA EDUCARE ALLA LIBERTÀ DI PENSIERO

Con ‘Spuntini di AI’, Bianco e Degni portano dunque l’intelligenza artificiale nel percorso educativo partendo da un principio essenziale: la competenza tecnologica, da sola, non è sufficiente. I ragazzi utilizzeranno inevitabilmente l’AI. Il compito degli adulti, della famiglia e della scuola è fare in modo che sappiano utilizzarla senza delegarle il ragionamento, senza confondere una risposta algoritmica con una verità e senza rinunciare alla propria capacità di formulare domande, verificare le informazioni e costruire un pensiero autonomo. L’obiettivo è formare non semplicemente utilizzatori più competenti, ma cittadini digitali consapevoli, capaci di comprendere le opportunità offerte dall’innovazione e, nello stesso tempo, di riconoscerne limiti, rischi e implicazioni etiche. Perché nell’era dell’Intelligenza Artificiale la vera competenza del futuro resta profondamente umana: saper pensare

‘Spuntini di AI’ è edito da Magi Edizioni. Informazioni sul volume: www.magiedizioni.com.