Us Open, fuori Berrettini: cede a Navone in 4 set. Eliminato anche Passaro

ROMA – Matteo Berrettini si è fermato al secondo turno degli Us Open. L’azzurro è stato sconfitto in quattro set dall’argentino Mariano Navone, che si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6.

PASSARO ELIMINATO: KO CON DE JONG AL QUINTO SET

Francesco Passaro è stato eliminato nel primo turno degli Us Open. A New York, sui campi di Flushing Meadows, l’azzurro, il cui match era stato sospeso martedì sera a causa del buio, ha ceduto al quinto set all’olandese Jesper de Jong con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-4, 3-6, 2-6.