giovedì 3 Settembre 2026

Us Open, fuori Berrettini: cede a Navone in 4 set. Eliminato anche Passaro

Dopo Novak Djokovic l'argentino ha sconfitto il romano raggiungendo il terzo turno allo US Open 2026. Passaro molla al primo turno con l'olandese de Jong

Data pubblicazione: 3-9-2026 ore 8:01Ultimo aggiornamento: 3-9-2026 ore 8:01

ROMA – Matteo Berrettini si è fermato al secondo turno degli Us Open. L’azzurro è stato sconfitto in quattro set dall’argentino Mariano Navone, che si è imposto in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, 7-6.

PASSARO ELIMINATO: KO CON DE JONG AL QUINTO SET

Francesco Passaro è stato eliminato nel primo turno degli Us Open. A New York, sui campi di Flushing Meadows, l’azzurro, il cui match era stato sospeso martedì sera a causa del buio, ha ceduto al quinto set all’olandese Jesper de Jong con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-4, 3-6, 2-6.

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