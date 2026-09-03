Meteo, le previsioni di giovedì 3 settembre 2026

(fonte: ilmeteo.it)

ROMA – Rimonta l’anticiclone subtropicale. La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso. Una maggior nuvolosità sui rilievi del Nord e soprattutto su quelli della Calabria, qui con qualche acquazzone sulla Sila. Temperature in leggero aumento al Centro, grossomodo stazionarie sul resto d’Italia.

NORD

La pressione è in deciso aumento sulle nostre regioni, di conseguenza la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere più nuvoloso sulle Alpi, ma asciutto, e più sereno sulle zone pianeggianti. I venti soffieranno con debole intensità dai quadranti settentrionali, i mari risulteranno calmi. Caldo non eccessivo. Temperature: valori massimi attesi tra i 29 e i 33°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

L’anticiclone subtropicale torna a visitare le nostre regioni. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di atmosfera stabile. Ci sarà un ampio soleggiamento dato che il sole splenderà indisturbato in un cielo che sarà spesso sereno o al più poco nuvoloso. Venti settentrionali, con rinforzi sulle coste adriatiche dove il mare sarà più mosso rispetto a quelle tirreniche. Temperature: valori massimi compresi tra i 29°C di Ancona e i 34-35°C di Firenze e Roma

SUD E SICILIA

La pressione è in graduale aumento sulle regioni. La giornata sarà caratterizzata da una mattinata prevalentemente stabile con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio potrebbe aumentare l’instabilità sui rilievi della Calabria con qualche veloce acquazzone sulla Sila. Venti che soffieranno dai quadranti settentrionali, mari generalmente mossi l’Adriatico e lo Ionio, calmo il Tirreno. Temperature: valori massimi attesi tra i 29 e i 32 gradi su gran parte delle città