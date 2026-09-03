L’oroscopo di giovedì 3 settembre 2026

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Qualche intoppo burocratico sarà superato, ma devi consultare un avvocato, un esperto, no al fai da te. Chi deve affrontare un esame, una prova o un colloquio, in questi giorni è nervoso. Bisogna tenere sotto controllo tutto e non è facile. Serata sottotono.









