giovedì 3 Settembre 2026

L’oroscopo di giovedì 3 settembre 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 3-9-2026 ore 7:24Ultimo aggiornamento: 3-9-2026 ore 7:24

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Un amore torna protagonista, con Bilancia e Acquario potresti scoprire emozioni mai provate prima, anche una passione occasionale può travolgere la tua vita.



Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Qualche intoppo burocratico sarà superato, ma devi consultare un avvocato, un esperto, no al fai da te. Chi deve affrontare un esame, una prova o un colloquio, in questi giorni è nervoso. Bisogna tenere sotto controllo tutto e non è facile. Serata sottotono.




Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Nuovo giorno che ti vede in ottima forma fisica e mentale. Non perdere di vista i tuoi obiettivi, anche l’amore torna favorevole, frequenta luoghi di incontro, muoviti!




Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Se resisterai alla voglia di far polemica le cose marceranno alla grande, e la situazione sarà meno difficile del previsto; sia nel lavoro che in amore la confusione regna sovrana.



Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

È probabile che l’amore viva una battuta d’arresto, non è detto che ci sia un problema nella coppia, probabile che questioni esterne al rapporto creino distacchi o svagatezza.




Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Controlli di salute, sei stato vittima di qualche fastidio o incidente nel corso delle ultime settimane. In amore sii meno irruento: sessualità che torna intensa, appagante.





Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Una dieta disintossicante accompagnata da un po’ di moto o ginnastica farebbe bene, non sono invece da consigliare attività sportive impegnative. E’ probabile che tu stia valutando un progetto da lanciare…



Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Potresti prendere un aspetto molto valido della tua vita, e soprattutto oggi potrai ricevere una conferma. E’ un periodo di incarichi e occasioni.




Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

La stanchezza si fa sentire, sei nervoso, tutto questo può ripercuotersi in amore se non stai attento alle parole. In casa qualcosa non va per il verso giusto.




Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Intenso il rapporto d’amore: ora hai bisogno di rassicurazioni da parte del partner. Oggi cura la forma fisica.



Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Una giornata poco chiara, rimanda a domani discussioni e situazioni importanti. Amore sottotono e non per colpa tua.




Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Evita di mostrarti critico e dubbioso nei confronti di te stesso. Attenzione ai tradimenti…








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