LIDO DI VENEZIA – Continua a scalare le classifiche musicali con i suoi brani e quest’estate tutti hanno cantato e ballato la sua ‘Tribale’. Ma per Elodie è arrivato il debutto al cinema. La cantante – impeccabile – è sbarcata all’Hotel Excelsior, in occasione della 79esima Mostra del Cinema di Venezia, per ‘Ti mangio il cuore’ di Pippo Mezzapesa.

Tratto dall’omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini (edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore), il film – in Concorso nella sezione ‘Orizzonti’ – è un gangster movie e una grande, tragica storia d’amore. Elodie interpreta Marilena, la moglie di un boss che decide di ribellarsi al contesto criminale e arcaico in cui vive.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it