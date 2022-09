ROMA – Il gruppo russo Gazprom ha comunicato che le esportazioni di metano attraverso il condotto Nord Stream 1 che serve la Germania e l’Europa occidentale non riprenderanno oggi come inizialmente previsto.

In una nota diffusa a Mosca si aggiunge che il ritardo è dovuto a un guasto presso la stazione di compressione di Portovaya, a circa 150 chilometri da San Pietroburgo, e che al momento non c’è una data per i tempi di riparazione e dunque per la ripresa dei flussi di metano.

