ROMA – Incursione giallorossa al concerto di Antonello Venditti e Francesco De Gregori ieri sera. A salire sul palco è Nicolò Zaniolo, il numero 22 della Roma che, come si vede nel video, è fermo per una lussazione della spalla dopo il match con la Cremonese di agosto. Seduto tra gli spettatori del concerto è stato chiamato dal cantautore romano per cantare ‘Grazie Roma’.

Zaniolo ha commentato la sua esperienza sul palco su Instagram con un semplice: “Bellissima serata“.

I commenti sui social non si sono risparmiati, moltissimi quelli che fanno riferimento ad eventuali stop dell’attaccante.

Ecco alcuni dei commenti più divertenti: “Mal di gola, 1 mese di stop“, “Adesso posa il microfono, inciampa, cade, 6 mesi di stop. Dybala lo soccorre, stiramento al flessore“, “Si è stirato le corde vocali, con interessamento dell’epiglottide. Dai 40 ai 60 giorni di stop…“. E ancora: “Lesione delle corde vocali. 2 mesi di stop“. C’è anche chi chiosa con uno “Speravo de morì prima“, rifacendosi alla serie tv dedicata a Francesco Totti.

Abbiamo già il video dell’anno: Nicolò #Zaniolo canta “Grazie Roma” sul palco con Venditti e De Gregori ❤️#ASRoma pic.twitter.com/Mr7GFyYG80 — Forzaroma.info (@forzaroma) September 2, 2022

