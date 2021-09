Brazil launches measure to transform logistics sector

By Bianca Oliveira

São Paulo – Brazil promises a major transformation in rail transport, starting with the launch of the Pro Trilhos program, created to leverage the granting of rail authorizations in the country in a faster and more simplified way.

The program aims to increase the attractiveness of the private sector to make investments in railways, whether through new developments or using existing railroads. Investments are expected to reach more than 8.61 billion euros and the tracks will extend for 3,300 km.

The novelty is in the investment model in the sector, which from Provisional Measure 1.065/2021 presented today ceases to be through concessions and starts to allow the authorization regime. That is, operators will need to submit technical and economic feasibility studies to the government, which will analyze the material and authorize, or not, the work of the private company.

At the launch of Pro Trilhos, on Thursday (02), President Jair Bolsonaro and Minister of Infrastructure, Tarcísio Freitas, approved the construction of 10 stretches of railroads, which cut cities of nine states in four Brazilian regions: Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí and São Paulo.

During the event, the minister said that the program will help in the generation of jobs and said that the measures adopted are promoting the biggest railway revolution in recent years.

“We are celebrating our logistical independence. I am happy to see the rail development that we will have in the coming years. I’m happy because parents will have jobs, because it stirs the whole chain,” he said.

Corre sui binari la rivoluzioni logistica di Bolsonaro

di Bianca Oliveira

San Paolo (Brasile) – Il Brasile promette di avviare una grande trasformazione nel trasporto ferroviario, a partire dal lancio del programma ‘Pro Trilhos’, letteralmente ‘sui binari’, creato per sviluppare al meglio le ferrovie del Paese. Il programma mira ad aumentare l’attrattività del settore per i privati, sia nell’ottica di costruire nuove strutture sia in quella di sfruttare le ferrovie già esistenti. La previsione del governo è che gli investimenti possano raggiungere quota 53 miliardi di reais, l’equivalente di 8,6 miliardi di euro, e che l’estensione del sistema ferroviario arrivi a 3.300 chilometri. Le novità più importanti di questa iniziativa stanno nel nuovo modello di investimento per il settore, che a partire dalla misura provvisoria 1065/2021 presentata ieri smette di essere tramite concessioni e passa a un regime di autorizzazioni. Questo significa che gli operatori del comparto dovranno presentare degli studi di fattibilità tecnica ed economica al governo. Quest’ultimo esaminerà il materiale inviato e deciderà se concedere o meno l’autorizzazione per il lavoro a un’impresa privata. In occasione della manifestazione di lancio del programma Pro Trilhos, il presidente Jair Bolsonaro e il ministro delle Infrastrutture Tarcisio Freitas hanno approvato la costruzione di dieci nuove direttrici ferroviarie, che si prevede attraverseranno quattro regioni del Paese e nove Stati federali: Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí e São Paulo. Nel corso dello stesso evento Freitas ha affermato che il programma aiuterà a creare posti di lavoro e ha evidenziato che le misure adottate costituiscono la maggiore rivoluzione del settore ferroviario degli ultimi anni. “Stiamo celebrando la nostra indipendenza logistica”, ha detto il ministro. “Sono felice di vedere lo sviluppo ferroviario che avremo nei prossimi anni. Sono felice perché madri e padri avranno un lavoro, perché questo riguarda tutta la filiera”.

Brasil lança medida para transformar setor logístico

Programa ‘Pro Trilhos’ atrai investimento e gera emprego

Por Bianca Oliveira

São Paulo – O Brasil promete uma grande transformação no transporte ferroviário, iniciando com o lançamento do programa Pro Trilhos, criado para alavancar a concessão de autorizações ferroviárias no país de forma mais rápida e simplificada.

O programa visa aumentar a atratividade do setor privado para realizar investimentos em ferrovias, sejam elas por meio de novos empreendimentos ou utilizando ferrovia já existente. A previsão é de que os investimentos alcancem mais de R$ 53 bilhões e os trilhos se estendam por 3,3 mil km.

A novidade está no modelo de investimento no setor, que a partir da Medida Provisória 1.065/2021 apresentada hoje deixa de ser por meio de concessões e passa a permitir o regime de autorização. Ou seja, os operadores precisarão apresentar estudos de viabilidade técnica e econômica ao governo, que fará a análise do material e autorizará, ou não, o trabalho da empresa privada.

No lançamento do Pro Trilhos, nesta quinta-feira (02), o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, aprovaram a construção de 10 trechos de ferrovias, que cortam cidades de nove estados em quatro regiões brasileiras: Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Piauí e São Paulo.

Durante o evento, o ministro afirmou que o programa ajudará na geração de empregos e afirmou que as medidas adotadas estão promovendo a maior revolução ferroviária dos últimos anos.

“Estamos celebrando a nossa independência logística. Fico feliz de ver o desenvolvimento ferroviário que nós teremos nos próximos anos. Fico feliz porque pais de família terão emprego, porque isso mexe com toda a cadeia”, ressaltou.