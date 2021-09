Variante ‘mu’, rilevato primo caso in Giappone

TOKYO – Secondo quanto confermato dal ministero della Salute in un comunicato, è stato isolato per la prima volta in Giappone in due donne di rientro rispettivamente dagli Emirati Arabi e dalla Gran Bretagna la variante ‘Mu’ del Covid-19, identificata per la prima volta in Colombia.



Il rilevamento della variante nelle due donne, già confermato a luglio ma reso pubblico solamente ora dalle autorità sanitarie, è stato effettuato nell’aeroporto internazionale di Tokyo Narita. Entrambe le donne appaiono asintomatiche.

LEGGI ANCHE: Covid, Israele travolto dalla variante Delta: è record di contagi

Pfizer annuncia i risultati dello studio sulla terza dose: “Anticorpi più alti contro variante Delta”