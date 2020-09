Fisioterapia e la vita si rimette in movimento: l’8 settembre è la Giornata mondiale

ROMA – Fisioterapia e la vita si rimette in movimento: è questo il messaggio che l’Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI) lancia in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia che si tiene come ormai di consuetudine nella giornata dell’8 settembre. Avviata nel 1966 dalla allora World Confederation for Physical Therapy (WCPT), la Giornata è cresciuta nei decenni in proposte, consapevolezza ed attenzione, diventando l’appuntamento di dialogo e confronto tra cittadini, sistemi sanitari e gli oltre 670mila fisioterapisti che operano nelle 122 nazioni che compongono la Confederazione mondiale della professione.

“Per la Giornata Mondiale Edizione 2020 che ha come focus la riabilitazione dopo il Covid.19 e il ruolo del fisioterapisti nella gestione di persone affette da coronavirus- sottolinea Mauro Tavarnelli, Presidente nazionale AIFI– abbiamo voluto identificare, sviluppare e lanciare uno slogan semplice e diretto, che fosse in grado di mettere al centro della nostra iniziativa proprio le persone assistite, che sono le voci più adeguate per raccontare e testimoniare quanto l’intervento del fisioterapista sia stato importante per tornare pienamente a vivere”.

Competenze di base e specializzazioni completamente dedicate alla salute ed al benessere della persona: da qui il messaggio ‘Fisioterapia e la vita si rimette in movimento’, lanciato sia graficamente che visivamente, visto che AIFI ha racchiuso questo slogan in una locandina dove vengono sintetizzate le problematiche, i percorsi e gli interventi che più comunemente associano persone assistite e fisioterapisti per giungere ad una quotidianità nuovamente a misura di persona. Ma la scelta di mettere al centro del messaggio proprio la persona con il suo fisioterapista, ha portato AIFI a lavorare anche sul linguaggio video, strumento oggi più che mai diffuso e condiviso: una video-storia sarà infatti lanciata proprio nella Giornata, grazie ad una serie di “brevi racconti quotidiani” in cui cittadini e fisioterapisti proporranno a tutti il loro “percorso di alleanza” per tornare alla salute.

Da ultimo, per la Giornata mondiale della Fisioterapia l’AIFI sta organizzando un evento in diretta televisiva online proprio per la serata dell’8 settembre su AifiChannel (ore 21, https://aifi.net/aifi-channel-main/): “Durante la trasmissione- conclude il presidente AIFI- avremo un confronto sui bisogni di salute a cui parteciperanno rappresentanti delle Istituzioni, della nostra professione, delle associazioni dei cittadini, dei nostri Gruppi di interesse specialistico-GIS e Network di interesse specialistico-NIS. L’obiettivo è quello di diffondere in modo sempre più vasto il dialogo su bisogni di salute e risposte competenti e specializzate agli stessi, proprio perché su questi piani siamo convinti che la nostra professione debba essere conosciuta sempre meglio e sempre più approfonditamente”.

Durante l’evento televisivo su AifiChannel – a cui parteciperanno tra gli altri Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva, Vincenzo Falabella, presidente Fish, Antonio Bortone, presidente Conaps – verrà trasmesso anche il messaggio ai fisioterapisti italiani da parte dell’irlandese Esther-Mary D’Arcy, rappresentante europea della Wp-World Physiotherapy, mentre è assicurata la partecipazione di Alessandro Beux (presidente Federazione Ordini Tsrm e Pstrp) e di Piero Ferrante (portavoce della Commissione Albo dei Fisioterapisti presso la già citata Federazione degli Ordini), a conferma della grande attenzione che le professioni sanitarie e le rappresentanze dei cittadini offrono a questa Giornata divenuta ormai un appuntamento fisso per chi si occupa di sanità nel nostro Paese.

Tutte le iniziative programmate da AIFI per la Giornata Mondiale della Fisioterapia 2020 sono riassunte al sito associativo www.aifi.net ed al sito dedicato https://lemanigiuste.aifi.net/, che raccoglie anche i messaggi ed i materiali messi a disposizione a livello internazionale dalla World Physiotherapy