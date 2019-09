Salvini: “M5S più casta della casta”

ROMA – “Conte da ‘avvocato del popolo’ è diventato ‘avvocato dei poteri forti’ telecomandato dalla Merkel, pare che la lista dei ministri arriverà per metà da Parigi e per metà da Berlino. E’ il primo governo della storia in cui i ministri dovranno avere il bollino blu, come le banane Chiquita”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in un video in diretta su Facebook, che ha sottolineato: “Sono orgoglioso che la Lega sia fuori da questo disgustoso mercato delle vacche“.

“Il M5S, partito nato per combattere la casta, è diventato più casta della casta. In un mese sono passati dal governo con la Lega a quello con Pd e Leu, Renzi e Boldrini”, aggiunge.

“Avete fatto gol su un rigore fischiato generosamente dall’arbitro, ma la partita è lunga, è molto lunga”, promette il vicepremier uscente.