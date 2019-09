Alla scoperta del parco di Biccari…dormendo sugli alberi

BARI – Dormire sugli alberi, usare le foglie come tende e ascoltarne il rumore quando vengono accarezzate dal vento fresco: sarà questa l’esperienza offerta dal tour Natura in Festa, promosso dal Comune di Biccari, in provincia di Foggia. L’iniziativa è rivolta a blogger e giornalisti che saranno ospitati in Puglia da domani e fino al prossimo nove settembre. Previste anche tappe ad Alberona, Castelluccio Valmaggiore e Celle di San Vito. L’obiettivo del press tour è quello di consolidare l’area naturalistica del Lago Pescara e del Monte Cornacchia quale nuova destinazione turistica per chi ama vivere il bosco, fare trekking, mountain bike, tiro con l’arco, orienteering, attività dedicate alla scoperta della natura.