Crolla un blocco di roccia dall’acquedotto in piazza San Giovanni, a Roma

ROMA – Un blocco di roccia è crollato questa mattina, poco prima delle 10, dalla sommità dei resti dell’acquedotto romano in piazza di Porta San Giovanni. Nello specifico si tratta del primo fornice da sinistra in direzione di piazzale Appio, e il distacco ha riguardato un blocco di materiale lapideo di circa 50 centimetri. Non ci sono stati feriti. Sul posto è subito intervenuto il gruppo Trevi della Polizia locale di Roma Capitale. Presenti anche i Vigili del fuoco. Disposto un transennamento della zona di circa 30 metri.