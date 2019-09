Ludovica Pagani, dalla copertina di Maxim al red carpet di Venezia 76

ROMA – Ludovica Pagani, l’esplosiva influencer cover girl di Maxim Italia, sarà protagonista martedì sera 3 settembre sul red carpet delle 20.15 (proiezione Om det oändliga – About Endlessness di Roy Andersson) con tutto il suo magnetismo, il suo sex appeal e un abito che farà la gioia dei fotografi.



Coi suoi 2,1milioni di follower su Instagram e i suoi 24 anni Ludovica è diventata una delle influencer più giovani e seguite del web.

Maxim l’ha consacrata anche nel mondo della carta stampata con una vivace copertina e una cover story di otto pagine che ne ha svelato tutti i segreti.



In occasione del suo red carpet Ludovica sarà la CIO (Chief Instagram Officer), gestendo in prima persona il profilo Instagram di Maxim per una sera.