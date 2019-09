Il giorno di Rousseau, aperta la votazione sul Conte bis

ROMA – Si vota dalle 9 alle 18 sulla piattaforma Rousseau: gli iscritti al Movimento 5 stelle potranno dire la loro sull’accordo per un Governo Conte bis nato dall’inedita alleanza con il Partito Democratico.

Ecco il quesito: “Sei d’accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?”

A disposizione degli iscritti anche una bozza del programma di Governo a cui Giuseppe Conte sta lavorando. La potete consultare cliccando qui.

“Quello che stiamo vivendo è un momento molto delicato per il Paese. E va affrontato mettendo al centro gli interessi e le esigenze dei cittadini, della comunità che tutti insieme formiamo”, si legge in un post pubblicato sul blog pentastellato. “Per noi il mandato dei cittadini è una cosa seria, dura cinque anni che è il tempo previsto dalla Costituzione per realizzare un programma di Governo in modo strutturale e con una visione, anche culturale, di lungo periodo”.