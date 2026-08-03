Spin time, il Comune di Roma ha chiesto di acquistarlo. Fratoianni al caldo con gli abitanti: “Farli rientrare subito”

di Emanuele Nuccitelli e Nicoletta Di Placido

ROMA – Si è svolta oggi in Prefettura una nuova riunione alla presenza del Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, alla quale hanno partecipato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Sua Eminenza Monsignor Baldo Reina, Vicario Generale della Diocesi di Roma, il Questore di Roma Roberto Massucci, l’Assessore capitolino al Patrimonio e alle Politiche abitative Tobia Zevi e i rappresentanti della proprietà dell’immobile di Spin Time. Nel corso dell’incontro Roma Capitale ha presentato una proposta che prevede l’acquisizione dell’immobile sulla base della valutazione dell’Agenzia del Demanio o dell’Agenzia delle Entrate e la contestuale stipula di un accordo ponte, ai sensi dell’articolo 1322 del Codice civile, finalizzato ad assicurare l’immediata disponibilità dell’immobile a Roma Capitale e a consentire, nel più breve tempo possibile, il rientro delle famiglie e delle persone più fragili.

Di comune accordo si è deciso di riconvocare il tavolo all’esito dell’esame della proposta da parte della proprietà e dopo lo svolgimento del sopralluogo tecnico, che sarà effettuato non appena l’autorità giudiziaria ne autorizzerà lo svolgimento, al fine di verificare lo stato dell’edificio e acquisire gli elementi necessari alla valutazione complessiva dell’immobile.

Nel frattempo, Roma Capitale continuerà a garantire, in stretto coordinamento con tutte le istituzioni coinvolte, l’assistenza alle persone interessate, con particolare attenzione ai nuclei familiari e alle situazioni di maggiore fragilità, assicurando il massimo impegno per affrontare questa fase di emergenza, tutelare i residenti e salvaguardare l’esperienza di inclusione e solidarietà che si è sviluppata nel territorio.

FRATOIANNI (AVS): “SOLUZIONE È RIENTRO ABITANTI, NO SRADICAMENTO”

“La situazione degli abitanti di Spin Time è molto difficile, da 4 giorni in strada e con temperature elevatissime, occorre che tutte le parti in causa convergano una soluzione che al più presto consenta alle persone, uomini, donne, anziani, bambini di rientrare nelle loro abitazioni”. Lo afferma Nicola Fratoianni dopo aver incontrato questa mattina gli abitanti e le varie associazioni dello Spin Time, di fronte al complesso edilizio ora sotto sequestro.

“Spin time è una straordinaria esperienza di integrazione e di accoglienza – prosegue il leader rossoverde – che ha dimostrato come sia possibile gestire in modo diverso ciò che troppo spesso nelle nostre città viene consegnata alla marginalità e poi al degrado, o che peggio viene utilizzato come l’occasione per una speculazione politica da parte di chi, nonostante le difficoltà che gli abitanti stanno vivendo in queste ore, si comporta come uno sciacallo. Gli enti locali, il Comune di Roma si stanno muovendo nella direzione giusta, e li ringraziamo per questo. Ma è evidente però che in questa situazione occorre fare di tutto perché i tempi di soluzione siano i più veloci possibili, perché si concludano al più presto i rilievi tecnici, perché ci sia piena trasparenza sull’esito di questi rilievi e perché appunto le persone siano messe nelle condizioni di rientrare”, aggiunge.

“Perché la soluzione per Spin Time– conclude Fratoianni- è Spin Time: sta lì la soluzione necessaria, per un’esperienza che è nata e cresciuta in quel quartiere, lì dove sono cresciuti quei ragazzi che vanno a scuola in quel territorio. E questo implica la necessità di una soluzione che escluda in ogni modo qualsiasi ipotesi di sradicamento di un’esperienza così importante, bisogna restituire Spin Time a chi lo abita, a chi l’ha fatto vivere e lo fa vivere quotidianamente. E serve restituire Spin Time alla città perché Spin Time è un bene comune per Roma e per tutta la città“.