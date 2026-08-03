lunedì 3 Agosto 2026

VIDEO| Jennifer Lopez a Venezia come Madonna: in gondola canta “Like a Virgin”

"Dovevo farlo", scrive la popstar che documenta il giro tra i canali della città

Data pubblicazione: 3-8-2026 ore 17:55Ultimo aggiornamento: 3-8-2026 ore 17:58

ROMA – Jennifer Lopez come Madonna nel video di “Like a Virgin”. La popstar, in questo periodo in Italia, dopo essere stata avvistata a Roma, ha fatto tappa a Venezia. La cantante ha documentato la visita pubblicando un video sui social in cui si mostra mentre fa un giro in gondola e omaggia la regina del pop. Nella clip, infatti, Jlo si scatena cantando sulle note del singolo uscito nel 1984. “Dovevo farlo”, scrive nella didascalia del post che ha fatto il pieno di like e commenti sia su Instagram che su TikTok.

Recentemente, Lopez – nel programma “Trackstar” – ha rivelato di considerare Madonna come un punto di riferimento agli esordi della sua carriera. “Da piccola volevo essere come lei”, ha raccontato.

La 57enne ha, poi, fatto un passaggio al ristorante “Da Ivo”: “È stato un onore farle vivere l’autentica esperienza della cucina veneziana, in un’atmosfera fatta di tradizione, passione e ospitalità che da sempre contraddistingue il nostro ristorante”, scrive il locale pubblicando uno scatto con la popstar.

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