lunedì 3 Agosto 2026

Delmastro, M5S espone uno striscione in aula alla Camera: “Fuori le chat”

Un gesto che allude alla decisione disposta dalla Giunta delle Autorizzazioni di mettere sottochiave il file

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 3-8-2026 ore 16:45Ultimo aggiornamento: 3-8-2026 ore 16:52

ROMA – Le deputate e i deputati del M5S, alla fine dell’intervento del capogruppo Riccardo Ricciardi in aula alla Camera hanno esposto due striscioni con scritto ‘Fuori le chat! Aprite la cassaforte!’ e hanno tirato fuori una cassaforte, aprendone lo sportello e tirandone fuori un cd.

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Un gesto che allude alla decisione disposta dalla Giunta delle Autorizzazioni di mettere sottochiave il file con le famose chat di Delmastro, su cui il M5S chiede da settimane trasparenza per far sì che emergano tutte le informazioni utili per la magistratura che sta indagando sul clan Senese. I parlamentari pentastellati hanno poi urlato in coro: ‘Fuori le chat’.

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