Messina, continuano le ricerche dopo il crollo della palazzina. Recuperata la quarta vittima

PALERMO – I vigili del fuoco di Messina hanno estratto dalle macerie della palazzina collassata il corpo della quarta vittima del crollo. Il bilancio ufficiale delle vittime sale così a quattro, si cercano ancora due dispersi.

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“Il lavoro è complesso- dichiara in una nota il comandante dei vigili del fuoco di Messina, Michele Burgio- tutti i solai si sono adagiati l’uno sull’altro e non ci sono spazi liberi. Abbiamo raggiunto e ispezionato le tre vetture nel garage, al piano zero, con esito negativo”.

ARCIVESCOVO RINGRAZIA VVFF E PROTEZIONE CIVILE

“Quando ci sono le emergenze c’è una coincidenza tra cuore e braccia: vedo che vigili del fuoco e Protezione civile sono disponibili a servire con generosità e attenzione le persone h24. Stanno usando competenze e professionalità ma anche attenzione all’uomo, ento per questo motivo di dovere ringraziare queste persone splendide”, ha detto l’arcivescovo di Messina, monsignor Giovanni Accolla, parlando con i giornalisti sul luogo del crollo della palazzina nel rione di Pistunina.