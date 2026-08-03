Ucciso a 36 anni per aiutare una sconosciuta (a cui probabilmente ha salvato la vita)

ROMA – Credendo che fosse il nuovo uomo della sua ex compagno, lo ha centrato con l’auto travolgendolo e così uccidendolo: ha perso la vita così Federico Venco, 36 anni, in una vicenda tragica che ha dell’incredibile e ha lasciato tutti sbigottiti. I fatti sono successi a Somma Lombardo, in provincia di Varese. Venco, in moto, si era fermato lungo la strada del Sempione per aiutare una donna che non conosceva: erano quasi le 23, anche lei era in moto ma era rimasta senza navigatore (pare avesse perso il cellulare) e si era accostata a bordo strada, forse nel tentativo di ritrovarla. Venco si è fermato per chiedere se avesse bisogno e, capito il problema, aveva deciso di farle strada fino all’indirizzo dove lei doveva arrivare: il cimitero della Maddalena, dove il suo ex compagno le aveva dato appuntamento per ricevere da lei alcuni oggetti dopo la fine della loro relazione. Solo che quando sono arrivati insieme nei pressi del cimitero, l’ex compagno della donna Mirko Bertellini, 43 anni, ha pensato che il motociclista fosse un nuovo compagno della donna e senza pensarci gli si è precipitato contro con la sua auto, speronandolo, sbalzandolo dalla moto e facendolo cadere. Quando sono arrivati i soccorsi, per Venco non c’è stato nulla da fare. Bertellini, dopo aver ucciso l’uomo, si era anche avventato contro la donna, cominciando a picchiarla. Alcuni passanti sono intervenuti cercando di fermarlo e poi sono arrivati gli agenti e i soccorsi.

Una morte assurda, quella del 36enne Venco, originario di Samarate, morto per aver cercato di dare una mano a una donna che aveva solo incontrato per strada. Ma la cosa inquietante è che questo finale tragico potrebbe aver salvato la vita della donna. Le indagini sono in corso, ma non è escluso che questo ‘ultimo appuntamento’ richiesto con insistenza da Bertellini alla ex compagno, potesse forse tramutarsi in un occasione per fare del male alla donna. Il posto in cui le aveva dato appuntamento non era molto rassicurante: un cimitero in una zona desolata. Nell’auto di Bertellini, infatti, sono stati trovati un grosso sasso e anche un coltello. La donna, 39 anni, è stata poi trasportata in ospedale per scrupolo a Gallarate, in stato di shock. Il 43enne Mirko Bertellini è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Lui e la donna erano stati insieme alcuni mesi poi la relazione si era chiusa meno di un mese fa. La donna aveva accettato di incontrare l’ex fidanzato, dietro le insistenze di lui. Bertellini le aveva chiesto, forse come scusa, di restituirgli alcuni oggetti. Sapeva che lei frequentava un altro e quando ha visto arrivare la donna con un altro motociclista si è convinto fosse lui. Bertellini aveva precedenti per reati contro la persona. Ora le indagini cercheranno di ricostruire meglio il contesto in cui è avvenuta la tragedia.