Campi Flegrei, tensione a Pozzuoli per la visita di Giuli. Il ministro contestato dai cittadini: “Vergogna, vattene”

NAPOLI – Il ministro della Cultura Alessandro Giuli si è recato a Pozzuoli (Napoli), dove ha visitato l’Anfiteatro Flavio. Il sopralluogo è stato organizzato per verificare lo stato di conservazione dei beni a seguito delle recenti scosse di terremoto che hanno interessato l’area dei Campi Flegrei, in particolare il sisma di magnitudo 4.7 registrato alle 19:46 di venerdì 31 luglio. Prima della sussessiva visita al Parco archeologico di Pompei per la presentazione della ricostruzione scientifica in bronzo del Canone di Policleto, il ministro è stato contestato da alcuni residenti che chiedevano al governo un impegno per il territorio interessato dal bradisismo.

Un nutrito gruppo di cittadini si è, infatti, recato all’esterno del sito archeologico bloccando la strada di accesso all’Anfiteatro. All’uscita di Giuli, terminato il sopralluogo, alcune persone hanno urlato “Vergogna” e “Vattene” all’indirizzo dell’esponente del governo,.

GIULI: IL GOVERNO NON SI NASCONDE, DAREMO RISPOSTE

“Io sono qua a dimostrazione che il governo non si nasconde. Ho voluto cambiare l’itinerario di questa magnifica giornata campana proprio per far vedere che sono vicino, come esponente del governo, alle popolazioni colpite dal sisma“, ha spiegato, da Pompei (Napoli), il ministro della Cultura.

“Al tempo stesso, come ministro della Cultura, sono lì ad assicurare la nostra vigilanza, la nostra presenza, la nostra tutela su beni archeologici di straordinario valore storico, che oltretutto danno lavoro alle persone del territorio, che hanno bisogno di risposte immediate. Noi – ha assicurato Giuli – siamo qui per darle”.

GIULI: PATRIMONIO CULTURALE COSTANTEMENTE MONITORATO

“Prima di venire qui sono stato ai Campi Flegrei, ho visto una situazione sotto controllo dal punto di vista archeologico, anche se dobbiamo misurarla. I danni non sono più di quelli riportare sulle agenzie e dichiarati dalle autorità del ministero. Ci saranno interventi cosiddetti di somma urgenza: sono già in atto, sono già partite tutte le procedure”, ha aggiunto Giuli a margine della visita a Pompei.

“Tutto il patrimonio culturale viene costantemente monitorato – ha assicurato Giuli, parlando della zona dei Campi Flegri – e ci predisponiamo a esaminare la questione con un tavolo dedicato”.