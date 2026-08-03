lunedì 3 Agosto 2026

VIDEO| Modena, i Vigili del Fuoco salvano un cerbiatto incastrato in un cancello

L'animale, visibilmente spaventato e del tutto impossibilitato a divincolarsi da solo, rischiava di procurarsi lesioni fatali nei disperati e continui tentativi di fuga

di Mattia CaiuloData pubblicazione: 3-8-2026 ore 12:53Ultimo aggiornamento: 3-8-2026 ore 12:53

MODENA – Una storia a lieto fine nella torrida estate modenese. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per aiutare un piccolo cerbiatto rimasto drammaticamente incastrato tra le sbarre della cancellata di un’abitazione privata. L’animale, visibilmente spaventato e del tutto impossibilitato a divincolarsi da solo, rischiava di procurarsi lesioni fatali nei disperati e continui tentativi di fuga. Per soccorrerlo i pompieri hanno azionato divaricatori di precisione per allargare delicatamente le sbarre metalliche della recinzione, agendo con estrema cautela per garantire l’incolumità del cucciolo.

Modena, i Vigili del Fuoco salvano un cerbiatto incastrato in un cancello

L’operazione è stata condotta in sinergia con i volontari del Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso”, pronti sul posto a prestare il primo soccorso. Non appena liberato con successo, il cerbiatto è stato affidato al personale dell’associazione per le necessarie verifiche sanitarie, in vista del suo imminente e sicuro reinserimento nel suo habitat naturale.

Leggi anche

Al corteo del 2 agosto striscione per Fakir: “Revocare lo scudo penale ora”. Lepore: “Altro che città dell’odio, aiutiamo i fragili”

di Redazione

Strage di Bologna, i familiari delle vittime: “Non spostare l’attenzione”

di Mirko Billi

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia