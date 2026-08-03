VIDEO| Modena, i Vigili del Fuoco salvano un cerbiatto incastrato in un cancello

MODENA – Una storia a lieto fine nella torrida estate modenese. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per aiutare un piccolo cerbiatto rimasto drammaticamente incastrato tra le sbarre della cancellata di un’abitazione privata. L’animale, visibilmente spaventato e del tutto impossibilitato a divincolarsi da solo, rischiava di procurarsi lesioni fatali nei disperati e continui tentativi di fuga. Per soccorrerlo i pompieri hanno azionato divaricatori di precisione per allargare delicatamente le sbarre metalliche della recinzione, agendo con estrema cautela per garantire l’incolumità del cucciolo.

Modena, i Vigili del Fuoco salvano un cerbiatto incastrato in un cancello

L’operazione è stata condotta in sinergia con i volontari del Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso”, pronti sul posto a prestare il primo soccorso. Non appena liberato con successo, il cerbiatto è stato affidato al personale dell’associazione per le necessarie verifiche sanitarie, in vista del suo imminente e sicuro reinserimento nel suo habitat naturale.