Bimba chiusa in auto a Padova sotto il sole cocente, interviene la polizia

VENEZIA – “Desidero esprimere, a nome della Regione del Veneto e dell’intera comunità veneta, il più sincero plauso ai tre agenti della Polizia penitenziaria in servizio a Padova che, con straordinario sangue freddo, senso del dovere e prontezza di intervento, hanno salvato una bambina rimasta accidentalmente chiusa all’interno di un’autovettura sotto il sole”.

Lo dice il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, apprendendo dell’intervento di tre agenti che, fuori dall’orario di lavoro, sono intervenuti, salvando una bimba rimasta chiusa accidentalmente all’interno di un’auto.

“La Polizia penitenziaria svolge ogni giorno un compito fondamentale, spesso poco conosciuto. Nelle nostre carceri garantisce legalità, sicurezza e rispetto delle istituzioni in condizioni spesso complesse. Episodi come questo, tuttavia, dimostrano che il senso di appartenenza al Corpo e lo spirito di servizio non conoscono orari né confini. Chi indossa una divisa non la toglie mai, anche quando è in borghese, perché quell’uniforme non rappresenta solo un abito, ma un modo di vivere”.

Con il caldo di questi giorni, aggiunge Stefani, “la bimba ha rischiato la vita, nonostante la mamma fosse subito corsa a chiedere aiuto; fortunatamente ha trovato sulla sua strada tre angeli e potrà dimenticare presto la brutta esperienza- conclude- il Veneto è fiero della sua Polizia Penitenziaria: un presidio indispensabile dello Stato, composto da donne e uomini che ogni giorno operano con competenza, sacrificio e umanità, spesso lontano dai riflettori, ma sempre vicini ai cittadini”.