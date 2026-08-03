lunedì 3 Agosto 2026

VIDEO| La terra trema in Egitto, terremoto di 5.6 a nord del canale di Suez

Non si registrano, al momento, disagi, danni materiali o feriti. Solo tanta paura

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 3-8-2026 ore 11:40Ultimo aggiornamento: 3-8-2026 ore 11:40

ROMA – Una forte scossa di terremoto ha svegliato l’Egitto intorno alle 3 del mattino (ora locale). Il sisma, di magnitudo 5.6, è stato avvertito in diverse zone del Paese, fino a Il Cairo, ma anche fuori dai confini. Segnalazioni sono arrivate, infatti, anche dalla Striscia di Gaza, dalla Giordania e dal Libano. L’epicentro si è registrato a 38 km a nord del canale di Suez, come ha fatto sapere l’Istituto nazionale di astronomia e geofisica egiziano.

Il Servizio geologico statunitense (USGS) ha registrato una magnitudo tra 5.2 e 5.3, mentre il Centro di ricerca tedesco per le scienze della terra (GFZ) ha misurato un valore di 5.4.

La Mezzaluna Rossa egiziana ha dichiarato di aver attivato il proprio piano di risposta alle emergenze nei governatorati in cui è stato avvertito il terremoto. Ha esortato i residenti a evitare gli edifici che mostrano segni di danni strutturali e a seguire gli aggiornamenti ufficiali mentre le autorità continuano a valutare la situazione. Non si registrano, al momento, disagi, danni materiali o feriti. Solo tanta paura. Nei video circolati online le telecamere riprendono le forti oscillazioni del terreno.

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