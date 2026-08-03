lunedì 3 Agosto 2026

L’oroscopo di lunedì 3 agosto 2026

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

Data pubblicazione: 3-8-2026 ore 8:44Ultimo aggiornamento: 3-8-2026 ore 8:46

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Una risposta non arriva, il problema non è l’attesa ma la paura d’avere a che fare con gente poco attendibile. Competizioni nell’ambito del lavoro, devi superare a breve una prova o un esame.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Chiarisci tutti i dettagli delle nuove collaborazioni, situazione buone anche per chi cerca un nuovo lavoro e molti hanno già un progetto da avviare entro poco tempo.



Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Buone prospettive, potresti fare qualcosa di importante, portare avanti le iniziative a cui tieni. In amore novità per chi si è separato!



Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Scopri che qualcuno non è stato così fedele nei tuoi confronti. In questo periodo attento a non stancarti, comunque, anche delle situazioni che portano tensione nella tua vita.



Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Qualche polemica di troppo può tornare a riempire la tua vita, soprattutto se esageri con le critiche. Se in famiglia da tempo si trascinano discussioni o tensioni, bisogna stare attenti, perché ora non sopporti nessuno, devi ripartire da zero.



Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Approfitta della mattinata e non del pomeriggio se devi affrontare questioni di carattere familiare o lavorativo. Non rimandare qualsiasi eventuale richiesta.




Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Se hai un’attività commerciale o indipendente, mai come in questo momento è possibile ottenere risultati. Giornata valida per riscoprire la gioia dei sentimenti, per programmare una nascita o una convivenza.


Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Prospettiva luminosa per questa giornata. Ricominci alla grande. Valuta bene nuove proposte, pomeriggio favorito.




Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Nel lavoro puoi ampliare il tuo raggio di azione. Bisogna liberarsi di qualche peso.




Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Rimandare a domani incontri importanti non è sbagliato. Cambio di ruolo, mansioni, collaboratori o capi. In amore qualche indecisione.


Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Chi è solo non se la sente di lasciarsi andare a nuovi amori. Una offerta per una vendita, un accordo che non è all’altezza di quello che ti aspettavi.




Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Riprendi un po’ di serenità e anche di forza fisica. Influssi stimolanti e produttivi aiutano nelle questioni professionali e soprattutto finanziarie.









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