L’oroscopo di lunedì 3 agosto 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Una risposta non arriva, il problema non è l’attesa ma la paura d’avere a che fare con gente poco attendibile. Competizioni nell’ambito del lavoro, devi superare a breve una prova o un esame.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Chiarisci tutti i dettagli delle nuove collaborazioni, situazione buone anche per chi cerca un nuovo lavoro e molti hanno già un progetto da avviare entro poco tempo.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Buone prospettive, potresti fare qualcosa di importante, portare avanti le iniziative a cui tieni. In amore novità per chi si è separato!
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Scopri che qualcuno non è stato così fedele nei tuoi confronti. In questo periodo attento a non stancarti, comunque, anche delle situazioni che portano tensione nella tua vita.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Qualche polemica di troppo può tornare a riempire la tua vita, soprattutto se esageri con le critiche. Se in famiglia da tempo si trascinano discussioni o tensioni, bisogna stare attenti, perché ora non sopporti nessuno, devi ripartire da zero.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Approfitta della mattinata e non del pomeriggio se devi affrontare questioni di carattere familiare o lavorativo. Non rimandare qualsiasi eventuale richiesta.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Se hai un’attività commerciale o indipendente, mai come in questo momento è possibile ottenere risultati. Giornata valida per riscoprire la gioia dei sentimenti, per programmare una nascita o una convivenza.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Prospettiva luminosa per questa giornata. Ricominci alla grande. Valuta bene nuove proposte, pomeriggio favorito.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Nel lavoro puoi ampliare il tuo raggio di azione. Bisogna liberarsi di qualche peso.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Rimandare a domani incontri importanti non è sbagliato. Cambio di ruolo, mansioni, collaboratori o capi. In amore qualche indecisione.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Chi è solo non se la sente di lasciarsi andare a nuovi amori. Una offerta per una vendita, un accordo che non è all’altezza di quello che ti aspettavi.