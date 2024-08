Maltempo in arrivo sull’Italia: temporali, grandinate e raffiche di vento. In Val d’Aosta sospese le rate dei mutui

Allerta su Emilia Romagna centro-orientale, Toscana, Marche, Umbria, Lazio orientale e meridionale, Abruzzo e Molise

Getting your Trinity Audio player ready...

ROMA – Un’area d’instabilità sta raggiungendo il nostro Paese causando un veloce peggioramento delle condizioni meteorologiche con fenomeni temporaleschi sparsi su Emilia-Romagna orientale e regioni centrali, specie a ridosso delle aree appenniniche, ma in graduale esaurimento già da questa sera. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

CRITICITA’ A PARTIRE DAL POMERIGGIO

L’avviso prevede dal primo pomeriggio di oggi, sabato 3 agosto, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Emilia Romagna centro-orientale, Toscana, Marche, Umbria, Lazio orientale e meridionale, Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

“NEL LAZIO ALLERTA GIALLA PER 6-9 ORE”

La Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta gialla dalle prime ore del pomeriggio di oggi, sabato 3 agosto 2024, e per le successive 6-9 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

MALTEMPO IN VAL D’AOSTA, SOSPESE LE RATE DEI MUTUI

L’Abi ha diffuso una lettera agli associati nella quale segnala che è stata pubblicata, sul sito del Dipartimento della Protezione civile, l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile con cui è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno scorsi nel territorio della Valle d’Aosta. L’ordinanza, in pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, recepisce i contenuti dell’accordo sottoscritto da Abi e dalle Associazioni dei consumatori “per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali”. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, “sarà possibile per le banche dar seguito alla richiesta dell’Abi di dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per questo territorio”.