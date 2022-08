Filippo Ganna rinnova il contratto con il team Ineos Grenadiers fino alla fine del 2027

“Il team Ineos Grenadiers è entusiasa di confermare che Filippo Ganna ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con la squadra. Il due volte campione del mondo a cronometro ha firmato una proroga di quattro anni fino alla fine del 2027“. Lo comunica sui social la squadra maschile britannica di ciclismo su strada.

“È emozionante- dichiara Filippo Ganna- far parte di questa squadra. C’è ancora molto su cui concentrarsi per il resto di questa stagione e per il prossimo anno”.

LE DICHIARAZIONI DEL VICE TEAM PRINCIPAL ROD ELLINGWORTH

Il vice Team Principal Rod Ellingworth è entusiasta di vedere Ganna svilupparsi ulteriormente nei prossimi anni: “Filippo è uno di quei ciclisti la cui capacità di generare potenza attraverso i pedali è semplicemente incredibile. Non puoi mai stancarti di vederlo eseguire una cronometro. Avere in squadra un talento come Filippo è un grande vantaggio per noi anche dal punto di vista dello sviluppo delle attrezzature”.

