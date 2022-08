VIDEO| ‘Elvis’ di Luhrmann dal 9 agosto in home premiere digitale

ROMA – Per coloro che non ne hanno mai abbastanza del ‘re del rock ‘n roll’ o per coloro che lo hanno perso al cinema, ‘Elvis’ di Baz Luhrmann arriva martedì 9 agosto in home premiere digitale per Warner Bros. Home Entertainment. Protagonisti della storia sono Austin Butler, nel ruolo di Elvis, e l’attore premio Oscar Tom Hanks, che interpreta l’enigmatico manager, il colonnello Tom Parker.

LA STORIA

Rivisitata in chiave cinematografica, la storia del ‘Elvis The Pelvis’ è vista attraverso il prisma della complicata relazione con il manager. Il film, come raccontato da Parker, approfondisce le complesse dinamiche tra i due nell’arco temporale di 20 anni dagli esordi alla fama di Presley, che raggiunse un livello di celebrità senza precedenti sullo sfondo di un panorama culturale in evoluzione che segna la perdita dell’innocenza in America. Al centro di questo viaggio, una delle persone più significative e influenti nella vita di Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

IL TRAILER

IL CAST

Recitano al fianco di Butler e Hanks, la pluripremiata attrice teatrale Helen Thomson nei panni della madre di Elvis, Gladys; Richard Roxburgh in quelli del padre di Elvis, Vernon; Luke Bracey in quelli di Jerry Schilling; Natasha Bassett in quelli di Dixie Locke; David Wenham in quelli di Hank Snow; Kelvin Harrison Jr. in quelli di B.B. King; Xavier Samuel in quelli di Scotty Moore; e Kodi Smit-McPhee in quelli di Jimmie Rodgers Snow. Completano il cast Dacre Montgomery nei panni del regista televisivo Steve Binder, al fianco degli attori australiani Leon Ford nei panni di Tom Diskin, Kate Mulvany in quelli di Marion Keisker; Gareth Davies in quelli di Bones Howe, Charles Grounds in quelli di Billy Smith, Josh McConville in quelli di Sam Phillips e Adam Dunn in quelli di Bill Black. Per ritrarre le altre icone della musica del film, Luhrmann ha scelto la cantautrice Yola come Sister Rosetta Tharpe, il modello Alton Mason come Little Richard, il texano di Austin Gary Clark Jr. come Arthur Crudup, e l’artista Shonka Dukureh come Willie Mae “Big Mama” Thornton.

