A Venezia 79 torna il Filming Italy Best Movie, a Lelouch premio alla carriera

ROMA – Alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia torna il Filming Italy Best Movie Award. Il 4 settembre al Lido i co-fondatori del premio Tiziana Rocca, direttore generale e artistico Filming Italy Award e Vito Sinopoli, amministratore unico Duesse Communication e presidente onorario del premio, annunceranno tutti i premiati di quest’anno. La madrina di questa nuova edizione sarà l’attrice Ilenia Pastorelli, protagonista di pluripremiati film diretti da Carlo Verdone, Gabriele Mainetti, Pif e Dario Argento, solo per citarne alcuni. Svelato anche il primo nome di uno straordinario artista che riceverà il premio il 4 settembre: al maestro del grande cinema europeo Claude Lelouch verrà consegnato il Filming Italy Best Movie Achievement Award.

“Sono molto felice di annunciare questa nuova edizione del Filming Italy Best Movie Award, che si conferma un appuntamento davvero molto importante, e questo perché lo sforzo produttivo di quest’anno non ha avuto veramente eguali. In questo metaforico percorso ad ostacoli, che ha condotto il Filming Italy da Los Angeles fino in Sardegna, per approdare adesso al Lido di Venezia, le sfide e le difficoltà sono state innumerevoli, anche se un grande impegno e una totale dedizione ci hanno portato a raggiungere degli obiettivi e dei traguardi inaspettati”, ha dichiarato Rocca. “Quest’apparente ritorno alla normalità, in cui però le sale cinematografiche continuano a subire una flessione costante che si attesta dal 30 al 40 per cento rispetto all’analogo periodo pre-pandemia, ci dimostra- ha proseguito Rocca- che siamo ancora molto lontani da quella ripresa che dobbiamo conquistare a tutti i costi. Come nelle precedenti edizioni, continueremo a portare a Venezia un parterre di ospiti unico, tra attori, attrici, registi, che rappresentano il meglio della cinematografia e delle serie televisive italiane e internazionali, e le donne ne rappresenteranno la gran parte, proprio perché il Filming Italy è dedicato a loro, a tutte quelle artiste, attrici, registe, sceneggiatrici che lottano per affermare la propria voce in questo mondo”.

Il Filming Italy Best Movie Award è un premio importante che già da diversi anni è parte della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato ai titoli e alle serie TV italiane ed internazionali ed anche ai migliori talent – oltre che all’industry e professional – dell’ultima stagione cinematografica, in collaborazione con Duesse Communication. Il premio, oltre a sostenere la lotta contro la violenza sulle donne, è dedicato a tutte le donne che lavorano nell’industria cinematografica, davanti e dietro la macchina da presa.

