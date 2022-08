Salvini: “Un’ammucchiata, l’accordo Letta-Calenda mette tristezza”

di Alba di Palo

BARI – L’accordo siglato tra il segretario del Pd Enrico Letta e il leader di Azione Carlo Calenda “mette tristezza”. Lo ha detto ieri da Bari il segretario della Lega Matteo Salvini a margine di un appuntamento elettorale. “Non guardo in casa altrui – ha aggiunto- ma c’è una simpatica ammucchiata di sinistra: Letta, Di Maio, Bonino, Calenda, Speranza”.

“Calenda che nei giorni scorsi tuonava contro tutti e tutto e diceva ‘mai con Di Maio’, ora per qualche ipotetica poltrona fa l’accordo – aggiunge Salvini – E dico ipotetica poltrona perché io sono convinto che gli italiani abbiano voglia di serietà, certezze e cambiamento quindi sono assolutamente fiducioso. Non perché i sondaggi dicono che il centrodestra vincerà in tutta la Puglia, in tutto il Paese, ma perché lo sento girando tutta Italia”.

