Covid, 4.845 positivi e 27 morti. Crolla il tasso di positività al 2,3%

ROMA – Sono 4.845 i positivi al Covid individuati nelle ultime ventiquattro ore in Italia a fronte di 209.719 test, per un tasso di positività del 2,3%, in netto calo rispetto al 3,8% di ieri (3.190 con 83.223 test). Nelle ultime ventiquattro ore in Italia ci sono state 27 vittime. Ieri i decessi erano stati 23. Sono 258 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 9 più di ieri. Aumentano anche i ricoverati con sintomi, in tutto sono 2.196, 126 più di ieri. È quanto emerge dal quotidiano report sul coronavirus emesso da Protezione Civile e ministero della Salute.