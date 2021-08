‘Per una Calabria partigiana’, 300 musicisti e intellettuali rispondono all’appello di de Magistris

REGGIO CALABRIA – Più di 300 tra musicisti, intellettuali e professionisti hanno aderito all’appello ‘Per una Calabria partigiana’, a favore di Luigi de Magistris presidente della Regione. Dopo l’antropologo Vito Teti, l’attore Marcello Fonte, il cantautore Dario Brunori e Salvatore De Siena, avvocato e frontman della band ‘Il parto delle nuvole pesanti’, numerose adesioni sono arrivate all’appello promosso per sostenere il progetto civico e la candidatura di Luigi de Magistris al governo della Regione Calabria. Tra i nuovi sostenitori si schierano, infatti, anche Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, Franco Arminio poeta e paesologo, i costituzionalisti Claudio De Fiores ed Enzo Di Salvatore, le giornaliste Maria Pia Tucci e Francesca Viscone, lo scrittore Maurizio De Giovanni. E ancora altri musicisti e artisti come Otello Profazio, Eugenio Bennato, Enzo Avitabile e Pietra Montecorvino.