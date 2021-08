Schools in the state network of São Paulo are now resuming classes at 100% capacity

By João Marcelo

SÃO PAULO – The public and private schools in São Paulo are authorized to resume classroom classes at full capacity on this Monday, the 2nd, as long as they follow security protocols, such as the distance of one meter between desks, among other measures, as announced in June by the state government. Since April, all schools are operating with the limit of up to 35% of students.

Returning to face-to-face classes is not yet mandatory and if classrooms do not have the capacity to receive everyone with the ideal distance, institutions need to reduce capacity or adopt a rotation scheme. Return is mandatory for servers, except for those from the risk group, who only returned 14 days after the application of the second dose of the immunizing agent.

The state also purchased 3 million covid-19 tests for education professionals and students.The capital, São Paulo, will follow the same rules as the state. Only day care centers will have a 60% capacity limitation and will not be able to rotate. The state government wants to assess the risks of in-person education for the transmission of Covid-19 and, according to the state secretary of Education, Rossieli Soares, if considered safe, this return will change from optional to mandatory as of September. “We are going to assess the conditions of the pandemic so that, between the 15th and the 20th, we can talk about this mandatory return, perhaps already happening in September,” stated the secretary in an interview with CNN Brasil.

BRASILE. SAN PAOLO, TUTTI GLI STUDENTI POSSONO TORNARE IN CLASSE

Di João Marcelo

SAN PAOLO – Le scuole pubbliche e private di San Paolo sono state autorizzate a riprendere le lezioni in aula a pieno regime a condizione di rispettare i protocolli di sicurezza, tra cui la distanza di un metro tra un banco e l’altro. La decisione era stata preannunciata a giugno dal governo dello Stato. Da aprile, tutte le scuole accoglievano soltanto fino a un massimo del 35% degli studenti.

Il ritorno alle lezioni in presenza non è ancora obbligatorio e se le aule non consentono di accogliere tutti mantenendo il distanziamento previsto, sarà necessario ridurre la capacità e adottare uno schema di rotazione delle presenze. Il ritorno è obbligatorio invece per il personale scolastico, ad eccezione delle persone a rischio, vale a dire coloro che hanno ricevuto la seconda dose del vaccino da meno di 14 giorni. Lo Stato ha anche acquistato tre milioni di test per il Covid-19 per gli insegnanti e gli studenti.

Si valutano intanto i rischi delle lezioni in presenza. Come ha detto all’emittente Cnn Brasil il segretario all’Istruzione Rossieli Soares, se ritenuto sicuro, il ritorno in classe da facoltativo diventerà obbligatorio da settembre.

ESCOLAS DA REDE ESTADUAL DE SÃO PAULO RETOMAM HOJE AULAS COM 100% DA CAPACIDADE

Por João Marcelo

SÃO PAULO – As escolas da rede pública estadual e particulares de São Paulo estão autorizadas a retomar as aulas presenciais com a capacidade total a partir desta segunda-feira, dia 2, desde que sigam os protocolos de segurança, como o distanciamento de um metro entre as carteiras, entre outras medidas, como anunciado em junho pelo governo estadual. Desde abril, todas as escolas operam com o limite de até 35% dos estudantes.

O retorno às aulas presenciais ainda não é obrigatório e se as salas de aula não tiverem capacidade para receber a todos com o distanciamento ideal, as instituições precisam reduzir a capacidade ou adotar um esquema de rodízio. Para os servidores o retorno é obrigatório, exceto para os que são do grupo de risco, que só retornaram 14 dias após a aplicação da segunda dose do imunizante.

O estado também adquiriu 3 milhões de testes de covid-19 para profissionais da educação e estudantes. A capital, São Paulo, seguirá as mesmas regras do estado. Apenas as creches terão uma limitação de 60% da capacidade e não poderão fazer rodízio.

O governo estadual quer avaliar os riscos do ensino presencial para a transmissão da Covid-19 e, de acordo com o secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, caso seja considerado seguro, esse retorno vai passar de opcional para obrigatório a partir de setembro. “Vamos avaliar as condições da pandemia para, entre o dia 15 e dia 20 podermos falar sobre esse retorno obrigatório, talvez já acontecendo no mês de setembro”, afirmou o secretário em entrevista à CNN Brasil.