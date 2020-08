Migranti, Conte: “Saremo duri e inflessibili”. Bernini: “Governo predica e Lampedusa scoppia”

ROMA – “Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare, e che in questo momento in cui la comunità internazionale ha fatto sacrifici i risultati vengano vanificati da migranti che vogliono fuggire alla sorveglianza sanitaria. Dobbiamo essere duri e inflessibili”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando a Cerignola.