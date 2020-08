VIDEO | Caso Puglia, Conte: “Non tollereremo più il mancato rispetto della doppia preferenza”

ROMA – “Ci saranno le condizioni per andare a votare” alle regionali. “C’è stata una chiara dichiarazione di presa d’atto, a questo punto ci saranno adempimenti conseguenti. Bisogna rispettare gli elettori pugliesi, come tutti gli italiani. Il governo non tollererà più che non si rispetti la doppia preferenza laddove previsto l’indicazione della preferenza”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte arrivando a Cerignola (Foggia).