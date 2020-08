Zaia: “In Veneto piena capienza sui mezzi pubblici”

VENEZIA – Il Veneto conferma l’ordinanza del giugno scorso che dispone sui mezzi di trasporto pubblico locali la piena capienza in base all’omologazione. Lo annuncia questa mattina il presidente della Regione Luca Zaia. “In attesa che a Roma finiscano di litigare, confermiamo la nostra ordinanza”, dice Zaia. “Il 13 aprile- argomenta il presidente- le parti sociali hanno chiuso il famoso accordo sulle prime aperture delle aziende e nell’accordo c’è scritto che sotto il metro di distanza due lavoratori possono lavorare fianco a fianco anche per otto ore portando la mascherina. Per la proprietà transitiva questo vale anche sugli autobus“. Se “si vuole svuotare del 40% i bus e del 50% i treni lo si dica chiaramente che il trasporto pubblico non regge”, prosegue Zaia.

Anche “se avessi i soldi pronti per comprare i mezzi ulteriori che mi servono- aggiunge- questi non sono disponibili sul mercato”. Ma il tema, conclude, “è una chiara competenza del Governo, quindi mi auguro che si trovi una soluzione. Lo dico in maniera costruttiva, non polemica“.