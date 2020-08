VIDEO | Riparte la Ztl a Palermo, Orlando: “Conferma visione ‘verde’ della città”

PALERMO – “Oggi e’ ripartita la Ztl: segno che confermiamo la visione di una citta’ che invita il piu’ possibile a ridurre il ricorso ai mezzi privati e a rispettare la qualita’ dell’aria e dell’ambiente, che sicuramente subiscono gravi danni da un eccesso di traffico veicolare privato”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che oggi era presente all‘attivazione dei nuovi dissuasori a scomparsa installati a piazza Verdi, all’ingresso di via Maqueda, commentando con i giornalisti presenti la reintroduzione della Zona a traffico limitato in citta’ dopo la fine del lockdown dovuto al coronavirus. Oggi a Palermo e’ ripresa anche la sosta a pagamento sulle strisce blu.



ORLANDO: “ZTL 2? ANALIZZEREMO FLUSSI TRAFFICO E POI DECIDEREMO SULL’ALLARGAMENTO”

In merito alle tre ipotesi in campo sulla Ztl 2 a Palermo – che riguardano un allargamento dell’attuale Zona a traffico limitato fino a piazza Politeama, a piazza Croci (o piazza Francesco Crispi) o via Notarbartolo, il sindaco, Leoluca orlando, opta per la via di mezzo: “Se chiedete la mia opinione io sono per l’ipotesi di piazza Croci – ha detto Orlando ai cronisti presenti all’attivazione dei nuovi dissuasori a scomparsa all’incrocio tra via Maqueda e via Cavour -. Si tratta comunque di una scelta che verra’ fatta dati tecnici alla mano, stiamo infatti studiando i flussi di traffico per valutare l’estensione della Ztl 2″. Orlando, che ha ribadito come la nuova Zona a traffico limitato sia stata anche una “indicazione” del consiglio comunale”, ha poi aggiunto: “Si conferma la visione di una mobilita’ sostenibile che sta profondamente cambiando la citta’ e la testa dei palermitani”.