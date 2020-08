VIDEO | Scoperte 7 mila piante di marijuana in provincia di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA – Un capannone industriale abbandonato con all’interno 7 mila piante di marijuana e’ stato scoperto dai carabinieri della Compagnia di Taurianova (Reggio Calabria) coadiuvati dal reparto Cacciatori, impegnati in una operazione di controllo del territorio. La struttura, situata nella contrada rurale Torre Lo Schiavo, del Comune di Taurianova, era adibita ad essiccatoio per la sostanza stupefacente. All’ingresso i militari hanno scoperto un centinaio di fili di spago attaccati a delle intelaiature in ferro agganciate alle pareti, che avevano creato una distesa di piante sospese e distanziate per consentirne l’essicazione, al termine della quale le piante sarebbero state tritate e vendute in dosi nel mercato illegale. Erano anche presenti dei grandi ventilatori. Le 7 mila piante di altezza variabile tra mezzo metro e un metro, avrebbero prodotto oltre 350 kg di sostanza stupefacente che, una volta venduta al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 3 milioni di euro.